Rätsel oder auch Gedankenspiel! Teilnahme durch Kommentare (bitte keine P/N)

Der Fotograf hatte zu Beginn des Wochenendes im Supermarkt ein Non-Food-Produkt gekauft und sich dazu am Infostand das Eigentum daran durch ein "Babberl" mit dem Text "BEZAHLT" bestätigen lassen! Etwas scherzhaft aber mit ernstem Hintergrund fragte er dabei die Dame am Infostand:„Kann ich dazu hier auch noch etwas „XYZ“ bekommen, wenn möglich kaufe ich davon einen ganzen Sack!“ Die Antwort war einleuchtend und erwartbar und lautete:„Dieses Produkt führen wir nicht und ich wüsste auch nicht, wo sie es bekommen könnten!"Nun zum Rätsel. Der Sack steht hier also für „XYZ“, dass man nicht kaufen kann – oder etwa doch?Viele intelligente Menschen haben sich schon sehr intensiv mit „XYZ“ befasst. Gelehrte aller Fakultäten, Philosphen, Geistliche aller Religionen, Psychologen, Mediziner, Politiker und so einfache Menschen wie hier der Fotograf und sicher auch DU mit Deiner großen Erfahrung.Hoffentlich ist nun die Lust zum Mitraten geweckt – los geht’s!(Etwa alle Stunde gibt es hier auch noch Hinweise oder Hilfestellungen)