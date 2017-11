14. November ist Weltdiatestag - das diesjährige Motto: Frauen und Diabetes

Damals wie heute gilt: Unbehandelte an Diabetes erkrankte Menschen haben keine echte Chance auf ein qualitatives und humanes Leben. Das Wissen um diese chronische Krankheit allein reicht nicht für eine notwendige und erfolgreiche Behandlung.Im Zusammenhang mit dem morgigen Weltdiabetestag denke ich an die Menschen, die ihren ganz persönlichen Beitrag dazu leisteten, diese Krankheit weitgehend zu beherrschen und so gut wie in unserer Zeit nur möglich behandeln zu können.Buchempfehlung: "Diabetes in Medizin- und KulturgeschichteSpringer-VerlagISBN 3-540-50959-3Hersusgeber: Dietrich von EngelhardtFoto und Text: Rosette Storm