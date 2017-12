Weihnachtsfeier und 70-jähriges Jubiläum des SoVD, Ortsverband Lehrte, mit Gründungsmitglied Reinhard Seifert

Hildegard Seger, 1. Vorsitzende, begrüßte 120 Mitglieder und Ehrengäste. Darunter Lehrtes Bürgermeister Klaus Sidortschuk und Pastorin Gesa Steingräber-Broda, Lehrtes Kontaktbeamtin Imke Wolff, SPD Ratsfrau Helga Laube-Hoffmann und den DRK Vorsitzenden Achim Rüter. Sehr zur Freude aller, konnte Hildegard Seger auch Reinhard Seifert begrüßen, der im OV-Gründungsjahr 1947 zu den 11 Mitgliedern der "1. Stunde" gehörte.In seinem Grußwort würdigte Bürgermeister Klaus Sidortschuk das große ehrenamtliche Engagement im Sozialverband. "In der heutigen Zeit sei es leider keine Selbstverständlichkeit mehr, dass sich so viele freiwillig einbringen würden". Der Bürgermeister betonte den hohen Stellenwert des SoVD's mit seinen vielfältigen Veranstaltungen im Vereinsleben der Stadt Lehrte. Auf Wunsch informierte er über die aktuellen Haushaltsberatungen der Stadt und die anstehenden Herausforderungen in 2018/2019.Bei Kaffee und Kuchen war das Rahmenprogramm sehr kurzweilig und gut ausgefüllt. So trug der "Der Neue Vormitags Chor" klassische Weihnachtslieder vor, Weihnachtsgeschichten wurden vorgelesen, die dem ein oder anderen Anwesenden so manchen Lacher entlockte. Des weiteren traten die LSV-Wichtel auf und erobertete im nu die Herzen der Besucher.Im weiteren Verlauf standen Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft und ehrenamtliche Tätigkeiten an.Eine besondere Ehre kam Reinhard Seifert zu teil. Mit anerkennenden Worten und einer Urkunde wurde der 89-jährige Seifert von Hildegard Seger und Ursula Schwerdtfeger für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt.