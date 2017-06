TTC Arpke wieder mit 2 Ständen beim Arpker Altdorffest vertreten

Auch zum Altdorffest 2017 war der Tischtennisclub (TTC) Arpke wieder mit zwei Ständen vertreten.

An der Kaffee- und Kuchentafel wurde für das leibliche Wohl bestens gesorgt und am Stand der Kinder- und Jugendlichen des TTC war die sportliche Aktivierung gefordert.An insgesamt vier Tischen (2 Miditischen in den Abmessungen 168 cm x 84 cm und zwei Normaltischhälften in den Abmessungen 137 cm × 152,5 cm) konnte unter freiem Himmel das ein oder andere Spiel ausgetragen werden.Neben den handlichen Formaten der Tische vermochten auch unterschiedlich große Schläger oder Bälle die ca. 30 Kinder und 20 Erwachsene zu begeistern.Erste Anträge auf Teilnahme an dem Kinder- und Jugendtraining (Di., 17:00 bis 18:30 oder Fr., 16:30 bis 18:00) in der Arpker Schulturnhalle wurden bereits dankend entgegengenommen.Bericht von Wolfram Wurst, C-Trainer TTC Arpke