Technik, die beigeistert

Lehrte : Stellwerk Lpf |

Mit der DoRu beim Modellbahnverein Lehrte

Ein sehr interessantes Thema bot sich am letzten Donnerstag für die Fotografenrunde, nämlich ein Besuch im alten Stellwerk in Lehrte, wo der dortige Modellbahn-Verein sein "Zuhause" hat. Nach einem Abstecher in den "Untergrund" gab es zuerst einmal eine fachkundige Führung durch die obere Räumlichkeit, wo die Stellwerkstechnik besichtigt ( und ausprobiert ) werden konnte. Alles wurde uns sehr gut und mit Begeisterung erklärt ( allerdings blieb bei mir nicht wirklich viel hängen. naja, Technik und ich, das wird wohl nie die große Liebe werden! :-)))))))))))) )Für die Modellbahn werde ich einen 2. Beitrag erstellen, ich denke, das ist die Anlage wert!"Seit seiner Stillegung im Oktober 1986 werden die mechanischen Zugsicherungseinrichtungen von den Mitgliedern gepflegt. in mühevoller Kleinarbeit wird die Lehrter Eisenbahngechchte konserviert und somit für Besucher und Eisenbahninteressierte betriebsbereit gehalten Mit der technik, zum teil aus dem Jahr 1912 ( Bauart Jüdel ), können heute wieder Fahrstraßen gestellt werden. Durch das bedienen der Weichen- und Signalhebel und der mechanischen Sicherungstechnik ist das alte Eisenbahnzeitalter ``spürbar´´."( aus dem Flyer des Modellbahnvereins )