Sonne, Wasser, Wind und Segel

Eine Staufreie Hin – und Rückfahrt sowie die Fotoapparate im Gepäck landeten wir um die Mittagszeit in Bremerhaven. Das Seestadtfest fand dort statt mit Livemusik, mit verschiedenen Segelschiffen. Unter anderen legte die MIR, ein russisches Schulschiff dort an.Erlebten wir an diesem Tag dieses Fest, gibt es bereits Pläne für die nächsten Besuche, um das Klimahaus, das Auswandererhaus oder den Zoo am Meer zu besuchen.Bevor wir diese Vorhaben umsetzen hier noch meine Pics vom dieser Fahrt.Viel Spaß beim Schauen