SG Aligse Bogensport-Abteilung „Tag der offenen Tür“ 12.08.2018

Lehrte : Bogensportplatz "Zum Blauen See" |

Die Faszination mit Pfeil und Bogen erleben



Im Fernsehen oder Kino sieht es so einfach aus, wenn der Robin-Hood-Darsteller spielend leicht den Bogen spannt und den Pfeil des Gegners sogar noch spaltet.

Die Wirklichkeit hält neben den Erfolgserlebnissen noch viele weitere positive Überraschungen bereit – und kann am 12.August beim „Tag der offenen Tür 2018“ in der heimischen Bogensport-Abteilung der Schützengesellschaft Aligse erfahren werden.

Jedermann ist eingeladen, egal ob Jung oder Alt, Mann oder Frau, sogar für Körperbehinderte ist die Sportart geeignet, denn Bogenschießen kennt hier keine Grenzen.

Ausprobieren ist angesagt, wenn die Bogensport-Abteilung am Sonntag, dem 12.08.2018 von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr seine Pforten auf dem Bogensportplatz „Zum Blauen See“ , gleich hinter dem Median-Hotel in Lehrte, öffnet.



Bogenschießen ist in Deutschland zur Trendsportart geworden

Viele Urlauber erleben den Umgang mit Pfeil und Bogen in den Ferien, um sich danach einem Verein anzuschließen.

Soweit müssen Interessenten am 12.August nicht reisen.

Erfahrene Bogenschützen stehen Ihnen im Verein zur Seite und erklären, wie sie den Pfeil einlegen, den Bogen spannen, wie Sie zielen und den Pfeil auslösen müssen.

Der Spaß und die ersten Erfolge stellen sich schnell ein, andere wichtige Aspekte wirken sich erst mit regelmäßigen Training aus.

Die Bewegung an der frischen Luft, die Kräftigung der Rücken-, Schulter- und Armmuskulatur mit einer automatisch einhergehenden Verbesserung der Haltung, die Schulung der Konzentration, wie sie gerade Lehrer nach vielen Bogensportprojekten an ihren Schulen positiv bemerkten, und nicht zuletzt die Erfahrung der Gemeinschaft im Verein.



Und wer weiß, vielleicht wird an diesem ersten Augustwochenende ein Talent entdeckt, das in einigen Jahren bei Olympia um Medaillen kämpft.



Seit einiger Zeit gibt es auch ein paar Bienenvölker auf dem Bogensportplatz- in sicherer Entfernung zum Schießbetrieb natürlich.

Es gibt Informationen über Bienen und der Honig kann auch erworben werden !



Abteilungsleiter Jens Mumme und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch !



Kontaktaufnahme und Infos auch über „bogensport-aligse@arcor.de“ oder www.sg-aligse.de