Schattenwurf in "schwarz-weiß" - Outdoorthema der Donnerstagsrunde im Februar

Die Sonne meinte es in den letzten Tagen gut mit uns. Trotz eisiger Kälte konnte ich beim Spazierengehen ein paar Schatten der Bäume am Wegesrand einfangen. Ich habe die Fotos in Farbe fotografiert und mit einem Bildbearbeitungsprogramm in s/w konvertiert. Allerdings gefallen mir die farbigen Originalbilder wesentlich besser, gerade bei dem blauen Himmel und der Schneelandschaft.