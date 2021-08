NaturZoo Rheine Tagesbesuch Teil 1

Im NaturZoo Rheine erlebt man Tiere in recht guter natürlicher Umgebung und fast in direktem Kontakt / Nähe. Es leben dort fast 1.000 Tiere in 100 Arten dies geht von Insekten, Vogelspinnen über eine sehr bunte Vogelschar wie Großvögel Störche, Flamingos. Größere Tiere wie Zebras, Kängurus, Antilopen, Kamele und eine Vielzahl von Affenarten sind hautnah zu beobachten. Bei einem ca. 5stündigen Rundgang habe ich diese umfangreiche Fotoserie gemacht und man kann bei diesen Betrachtungen sich eine gute Vorstellung von einem eventuell vorzusehenden Zoobesuch machen.Direkt vor dem Zoogelände ist ein großflächiger Parkplatz zum kostenlosen Parken.