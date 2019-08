Museumsstellwerk Lpf in Lehrte: Eisenbahngeschichte zum Erleben

Im Museumsstellwerk Lpf gibt es Lehrter Eisenbahngeschichte zum Erleben. Wie an jedem 4. Sonntag im Monat, ist das Stellwerk am 25. August wieder von 10:00 bis 13:00 Uhr für Besucher geöffnet. Die Modellbahnanlage und das Museum sind für Groß und Klein eine einzigartige Attraktion in der Region Hannover. Das Stellwerk Lpf wurde 1896 erbaut und ist eine Rarität in Deutschland.

Die mechanische Zugsicherungstechnik im Obergeschoss stammt größtenteils aus dem Jahr 1912. Die Bauart „Jüdel“ stammt aus Braunschweig und wird von den Mitgliedern betriebsbereit gehalten. Somit kann live erlebt werden, wie bis 1986 der Zugbetrieb im Lehrter Personenbahnhof geregelt und gesteuert wurde. Gerne können hier Besucher auf mit anfassen, wenn der Museums-Fahrdienstleiter es ihnen sagt. Es gibt diese Stellwerke noch heute im Einsatz, sie werden aber nach und nach durch Computerstellwerke ersetzt.Der Blick auf die Eisenbahn von heute ist ein weiteres Highlight im Obergeschoss des Stellwerk Lpf. Mitten im Bahnhof gelegen, direkt an den Gleisen ergibt sich ein unvergleichbarer Überblick über den heutigen Zugverkehr.Großes Staunen gibt es auch immer wieder im Erdgeschoss, dem ehemaligen Spannwerksraum des Stellwerks. Dort steht die Nachbildung des Lehrter Personenbahnhofs um 1960 im Maßstab 1:87 (H0) mit vielen Lehrter Gebäuden und Fahrzeugen. Mit einen Computer gesteuert ziehen Dampf- und Dieselloks lange Züge durch den Lehrter Bahnhof. Der Besuch in die Werkstatt unter der Modellbahnanlage zeigt die filigranen Arbeiten der Vereinsmitglieder. Hier werden Fahrzeuge gewartet und umgebaut sowie Autos, Häuser und Figuren angepasst.Zu erreichen ist das Stellwerk Lpf im Bahnhof Lehrte über die Straße Richtersdorf am Bahnübergang Grünstraße / Poststraße (B443). Dort treffen sich die Mitglieder jeden Donnerstag ab 16:00 Uhr. Gern sind dann auch Interessierte gesehen, die beim Erhalt der alten Stellwerktechnik oder dem Bau und Betrieb der Modellbahnanlage helfen wollen. Jede Unterstützung zum Erhalt der Lehrter Eisenbahngeschichte ist willkommen. Für Besuchergruppen können im Stellwerk Lpf individuelle Besuchstermine vereinbart werden. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.mev-lehrte.de