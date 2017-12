Langer Besuchertag im Museumsstellwerk Lpf in Lehrte

Das Museumsstellwerk Lpf im Bahnhof Lehrte ist am 17. Dezember 2017 von 10:00 bis 16:00 Uhr für Besucher geöffnet.

Wie immer im Dezember sind die Modellbahn und das Museum ganztags geöffnet. Wegen des Weihnachtsfestes eine Woche früher als üblich.

Ein interessantes Ausflugsziel für die ganze Familie, was passt besser zusammen als die Weihnachts- und die Modellbahnzeit?

Im geheizten Erdgeschoss ist das H0-Modell des Lehrter Personenbahnhofs um 1960 mit weihnachtlichen Motiven zu bestaunen. Neben Weihnachtsmärkten leuchtet ein Tannenbaum auf einem Schornstein und der Weihnachtsmann klettert hinauf. An anderer Stelle ist der Weihnachtsmann am Bahnhof oder mit den Rentierschlitten zu sehen. Wenn es dann an der Modellbahnanlage Nacht wird, dann glänzen die beleuchteten Buden und Weihnachtsbäume besonders. Dazu drehen wieder lange Dampf- und Dieselzüge ihre Runden über die Modellbahn und die Soundmodule sorgen für ein beeindruckendes Ambiente.Im Obergeschoss mit der mechanische Stellwerktechnik der Bauart "Jüdel" aus dem Jahr 1912 finden wieder Führungen statt. Da dort keine Heizung vorhanden ist, finden diese Führungen nur zu jeder vollen Stunde statt.. Den Erhalt des Gebäudes und der Technik finanzieren neben Spenden auch die Eintrittsgelder der Besucher (Erwachsene 2,00€, Kinder 1,00€, Familien 4,00€). Aus dem Obergeschoss ergibt sich ein sehr schönen Blick auf die moderne Eisenbahn von heute. Das Stellwerk Lpf aus dem Jahr 1896 ist das größte rein mechanische Stellwerk Norddeutschlands und wird vom Modelleisenbahnverein Lehrte e.V. erhalten. Die alte Technik kann man fühlen, hören und bestaunen.Zu erreichen ist das Stellwerk Lpf im Bahnhof Lehrte über die Straße Richtersdorf am Bahnübergang Grünstraße / Poststraße (B443). Dort treffen sich die Mitglieder jeden Donnerstag ab 16:00 Uhr. Gern sind dann auch Interessierte gesehen, die beim Erhalt der alten Stellwerktechnik oder dem Bau und Betrieb der Modellbahnanlage helfen wollen. Jede Unterstützung zum Erhalt der Lehrter Eisenbahngeschichte ist willkommen. Für Besuchergruppen können im Stellwerk Lpf individuelle Besuchstermine vereinbart werden. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.mev-lehrte.de