Jubiläum Musikergruppen BSG Lehrte

Prominente Gäste und viele AktionenDie Bürgerschützen-Gesellschaft Lehrte kann in diesem Jahr zwei Jubiläen feien. Die Jagdhornbläsergruppe kann auf 30 Jahre und der Spielmannszug auf 25 Jahre zurückblicken. Bei dem Musikfestival am 10. Juni, ab 15.00 Uhr, wird auf dem Außengelände der Vereinsanlage am Hohnhorstweg 8 das Doppel-Jubiläum gefeiert. Alle Bürgerinnen und Bürger aus Lehrte und der Umgegend sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.Mit jeweils drei bis vier Musikstücken spielen die Musikzüge zum Jubiläumsständchen auf. Den Abschluss bildet dann das Konzert des Spielmannszuges der Bürgerschützen-Gesellschaft. Die Schützendamen bieten ein reichhaltiges Kuchenbuffet an und für die Jüngsten steht eine Hüpfburg zur Verfügung. An sportlichen Aktivitäten wird Schießkino, Bogenschießen und auch Dart angeboten.Für das leibliche Wohl sorgt das Restaurant Visier mit Köstlichkeiten.Programmablauf :15.15 Uhr: Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Claus Reimann15.20 Uhr: Auftakt mit der Jagdhornbläsergruppe15.25 Uhr: Grußwort des Bürgermeisters der Stadt Lehrte15.30 Uhr: Auftritt ehemaliger Fanfarenzugmitglieder15.40 Uhr: Konzert der Jagdhornbläsergruppe15.55 Uhr: Grußwort Werner Bösche, Präsident des Kreisschützenverband Burgdorf16.00 Uhr: Konzert Flötenorchester Ahlten16.25 Uhr: Grußwort und Ehrungen durch Hermann Buchholz, LandesmusikleiterNiedersächsischer Sportschützenverband (NSSV)16.35 Uhr: Konzert Fanfarenzug Alt Linden17.05 Uhr: Konzert der Boom Bloco Gruppe der Musikschule Ostkreis Hannover17.40 Uhr: Konzert der Brassband der Bürgerschützen-Gesellschaft18.00 Uhr: Konzert des Spielmannszuges der Bürgerschützen-Gesellschaftab ca. 18.40 Uhr legt DJ Oli heiße Musik auf.Barbara KobbePressesprecherin