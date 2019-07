Inselbesuch

Wieder einmal machten sich Mitglieder der Donnerstagsrunde auf, einen Tagesausflug zu genießen und mit dem Fotoapparat den Ausflug zu bebildern. Das Ziel war: die Insel Helgoland. Die Tickets zur Busreise waren schnell bestellt und morgens um 7:00 Uhr startete der Bus nach Cuxhaven mit einem Zwischenstopp in Duhnen. Acht Reisende scheuten bei Nieselregen nicht die Kutsch-fahrt zur Insel Neuwerk. Wir gehörten zur größeren Gruppe die mit dem Katamaran nach Helgoland reisen wollten. Oh je nicht so toll das Wetter. Es regnete als wir unseren Platz im Bauch des Schiffes aufsuchten und dann musste ich noch rückwärts-fahren. Mit einer Geschwindigkeit pflückte sich der Katamaran über die Nordsee und schaukelte doch heftig. Aber --- nichts passiert, die Fahrt habe ich gut überstanden. Auf Helgoland erwartete uns trockenes Wetter wenn auch der blaue Himmel fehlte. Doch das ist kein Grund nicht den Auslöser am Fotoapparat zu betätigen. Einige Aufnahmen liegen nun auf dem Rechner mit dem Fazit: eine nächste Tour zur Insel sollte mit zwei oder drei Tagen Aufenthalt sein.