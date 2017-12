Hurra, Hurra, der Kasper kommt am 2. Advent und bringt den Weihnachtsmann mit !!!

Lehrte : Hauptschule Lehrte Süd |

Es wird gespielt: „Kasperle und der große Sack“ Auch in diesem Jahr findet wieder für alle Kinder in Lehrte und Umgebung ein vom DGB Lehrte veranstaltetes Kaspertheater statt. Hurra, hurra, der Kasper kommt! Der Kasper seit Jahrhunderten Kultfigur für Kinder kommt jetzt frei Haus. Kinder ab zwei Jahren möchte Sigrid Peters mit dem Handpuppenspiel „Kasperle und der große Sack“ vom traditionellen Kaspertheater begeistern.





Die Puppenspielerin, Sigrid Peters präsentiert eine halbstündige, kindgerechte Vorstellung für Kinder ab zwei Jahren. Die Figuren sind alte Bekannte: Räuber Hotzenplotz, der gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, Kasperl und Seppel, die ihn wieder dingfest machen wollen, und natürlich der Wachtmeister dem Hotzenplotz übel mitgespielt hat. Und damit nicht genug: Zu allem Überfluss ist auch noch Großmutters großer Sack, in dem sie die Weihnachtsgeschenke aufbewahrt, gestohlen worden. Für die Kinder im Alter zwischen zwei und acht Jahren ist also einiges zu tun. Denn die Geschichte in "Kasper und der große Sack“ wird nicht nur in einzelnen Szenen erzählt. Für die Kinder gibt es auch etliche Möglichkeiten, die Geschichte durch Zwischenrufe zu beeinflussen.



Als besondere Attraktion organisieren die Gewerkschafter vor der Kaspertheateraufführung ein Luftballonwettbewerb. Es gewinnt derjenige, dessen Luftballon am weitesten geflogen ist. Es gibt viele attraktive Preise zu gewinnen.



Eingeladen sind alle Kinder ab 2 Jahre am Sonntag, den 10. Dezember 2017 um 10:30 Uhr in die Hauptschule Südstraße 1 zu kommen. Sigi´s Kaspertheater spielt das Stück „Kasperle und der große Sack“ Wie in jedem Jahr wird auch der Weihnachtsmann mit einigen Überraschungen zu der Veranstaltung kommen.



Wie der örtliche DGB Vorsitzende Reinhard Nold, mitteilt ist diese Veranstaltung für ALLE bewusst kostenfrei, denn Kaspertheater, bei denen Kinder zahlen müssen, gebe es genug.