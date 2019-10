Anzeige

Hubertusfest BSG Lehrte

- H u b e r t u s f e s t –

feiern wir in diesem Jahr am

Samstag, den 26. Oktober 2019

in unserem Clubheim der Bürgerschützen am Hohnhorstweg 8 .

Um 19:00 Uhr beginnen wir mit einem gemeinsamen Essen und Ehrungen.

Für die Unterhaltung sorgt

DJ O l l i

Eintrittskarten sind nur im Vorverkauf bei Renate Hapke-Fischer ( Tel. 05132/3132) erhältlich. Jugendliche haben freien Eintritt, zahlen nur das Essen.

