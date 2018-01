Fröhlicher Start mit gutem Essen ins neue Jahr

trifft sich zum traditionellen Januaressen!Am Freitag, 12.1.2018 traf sich die Lehrter MS-Kontaktgruppe in altbewährter Form zum gemeinsamen Essen. Dieses Mal fiel die Wahl auf das Restaurant Ding Feng in der Hildesheimer Str. 237 in Hannover.Elke Müller als Gruppenleiterin begrüßte fröhlich insgesamt 28 Personen und überreichte jedem eine kleine Überraschung.Als besonderer Gast war auch Sabine Behrens von der DMSG dazu eingeladen worden. Die Mitglieder und Angehörige ließen es sich am chinesischen Buffet und mongolischen Grill gut gehen. Es wurde wie auch in den vergangenen Jahren ein sehr schöner geselliger Abend mit netten Gesprächen, in dem es nicht nur um Multiple Sklerose ging.Im letzten Jahr konnte sich die Lehrter MS-Kontaktgruppe wieder über neue Mitglieder freuen, die sich regelmäßig am 3. Dienstag im Monat zur Gruppe im Seniorenzentrum Gloria Park in der Ahltener Str. 20 treffen. Nach über 15 Jahren Gruppenarbeit ist das für Elke Müller das schönste Kompliment!Astrid Burose