Es war einmal

Am Donnerstag führte uns der Weg dorthin um einmal zu erkunden was ist daraus geworden? Schussbereit den Fotoapparat in der Hand, wie immer an einem Donnerstag im Jahr.Bedauerlich zu sehen wie leer die einzelnen Geschäftsgebäude stehen, die Parkgarage weitest gehend verwaist. Manche Wohnungen stehen bereits leer, während die Klingel-Schilder zeigen, Menschen wohnen hier noch. Die Aussicht, nicht unbedingt zu den verlassenen maroden Gebäuden macht Freude, doch zur Grünfläche und bis zur Marktkirche oder St. Clemens Basilika bereiten Freude.Inzwischen ist in den Medien zu lesen, dass sich ein neuer Investor gefunden hat. Wünschenswert ist, dass das Ihme-Zentrum neu geweckt wird, damit es wieder Freude bereitet dort entlang der Ihme spazieren zu gehen. Möglicherweise in den neu angesiedelten Geschäften zu shoppen oder einfach mal einen Kaffee trinken. Das wäre nur schön! Die Zeit wird es zeigen, wenn es heißt bis 2021 soll die Neugestaltung abgeschlossen sein.