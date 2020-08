Ein winziges Büro

Noch geben sich die Mitglieder der Donnerstagsrunde zwei Themen. Zum einem möglicherweise der Hitze zu entgehen und in der Wohnung sich der Tabletop-Fotografie zu widmen. So auch an diesem Donnerstag. Das Außenthema „aus der Hüfte schießen“ – damit habe ich begonnen und das zweite Thema „Block und Stift“. Letzteres ein fast spartanisches Thema, doch ein spannendes wie ich finde. Vor einigen Jahren setzten wir dieses bereits schon einmal um. In den 11 Jahren Donnerstagsrunde bleibt es gar nicht aus dass sich Themen wiederholen. Reizvoll zu sehen, ob sich meine Art und Sichtweise der Fotografie verändert hat.Nun erst einmal viel Spaß beim Blättern bis zu einem nächsten Donnerstag.