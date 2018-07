Donnerstagsrunde mittendrin

Neben dem Rundgang der ehemaligen Buchmeister, der aktuellen Bruchmeister sowie den Junggesellen aus Hildesheim und einer Musikgruppe aus Herrenhausen suchten wir fleißig nach Motiven, um diese auf den Chip zu bannen.Gut das am Haupteingang Kontrollen stattfanden. Danach machten wir uns auf: schon nach wenigen Schritten klickten die Fotoapparate.Doch zuvor noch einige Begriffe, die Bruchmeister. Vier werden jedes Jahr gewählt und haben dieses Amt ein Jahr lang inne. Wichtig dabei sind Eigenschaften: Ledig, unbescholten, von gutem Leumund und Charakter.Freitagabend, vor der aktuellen Eröffnung des Schützenfestes auf dem Platz durch den Oberbürgermeister, werden die Bruchmeister vereidigt und erhalten die jeweilige Standarte. Sie tragen die Farben Weiß, Rot, Gelb und Grün. Die Bruchmeister führen jeweils den Zug 1, 2, 3, 4 beim Schützenausmarsch an, der an jedem ersten Sonntag stattfindet.Zurückzuführen der Brauch der Standarte ist bis hin zum Mittelalter, da Hannover in vier Stadtbezirke unterteilt wurde. Erwähnenswert auch, dass die erste Erwähnung Schützenfest Hannover aus dem Jahr 1468 stammt. Insgesamt dauert das Fest 10 Tage und endet mit einem Zapfenstreich, de wieder an der Marktkirche stattfindet.Und im nächsten Jahr feiert Hannover das 490. Schützenfest, sicher wieder mit uns, der Donnerstagsrunde.Bevor es soweit ist genießen wir gemeinsam einen tollen Sommer und Ihr mein Mitbringsel, beim Schauen wünsche ich viel Spaß.