Die Lehrter Rettungshunde im Radio !

Hören Sie jetzt unsere Vertreter aus dem Schäferhundeverein SV-OG-Lehrte/Hann.e.V. am 08. Juni 2017 in der Zeit von 12:00 bis 13:00 Uhr im NDR 1 Niedersachsen.



Wir stellen unseren Verein und die Lehrter Rettungshunde vor, mit vielen Informationen zur 3. Offenen Rettungshunde Landesmeisterschaft in Niedersachsen. Wir haben die große Ehre, diese am 21. U. 22.10.2017 in unserer SV-Ortsgruppe am Hohnhorstweg 24, 31275 Lehrte über unsere Landesgruppe ausrichten zu dürfen.Die Vorbereitungen hierzu sind im vollen Gange um allen Teilnehmern, Besuchern und Gästen zwei spannende Tage, in einem tollen sportlichen Ambiente zu bieten.Wir laden alle sportlichen Rettungshunde ein, egal welche Rasse, an diesem Wettkampf teilzunehmen, in der Fläche, den Trümmern oder in der Fährte, um den Titel „Landesmeister Niedersachsen“ mit nach Hause zu nehmen.Für alle welche sich das nicht entgehen lassen möchten, Meldeschein und alle Infos zur „3.RHLM“ findet Ihr auf unserer Homepage „ www.sv-og-lehrte.de“.Wir freuen uns über jeden Besucher, Gäste oder Teilnehmer und wünschen jetzt schon zwei unvergessliche Tage in Lehrte und große Erfolge für die Hundesportler.

Nicht vergessen „Radio einschalten“ am 08.Juni 2017 „NDR 1“ 12:00 bis 13:00