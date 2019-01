Die ersten "Übermütigen" wagen sich in Hannover aufs Eis

In Lehrte wird der Wassergraben als Rutschbahn genutzt. Auf dem Maschsee in Hannover allerdings -nur gut ! - traut noch keiner sich aufs Eis zu gehen. Obwohl die vielen Enten, Gänse und Schwäne, die sich um den See gewöhnlich tummeln, schon reißaus genommen haben. Richtig mutige Zeitgenossen finden sich auf dem schönen See vor unserem märchenhaften Rathaus in Hannover.Ganz sicher werden wir bald auf vielen Seen Schlittschuhfahren können - allerdings sollten die Seen explizit dafür freigegeben sein !