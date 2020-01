Die Donnerstagsrunde am Wasserturm in Lehrte

Lehrtes Wahrzeichen im neuen Stadtpark ist ein lohnendes Fotomotiv. Nach einer ausgiebigen Kaffeepause starteten wir dann erneut, um ihn noch einmal in der Dämmerung zu fotografieren. Die Langzeitbelichtung bedarf ja immer einiger Übung, doch leider verließ mich meine Kamera nach wenigen Aufnahmen, keine Einstellung war mehr möglich. Ich nehme mal an, dass ihr ebenso kalt war wie mir, also hieß es, schnell einpacken und ab nach Hause. Dort angekommen, war aber zum Glück alles wieder in Ordnung.