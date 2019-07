Der Caravan Club Mittelweser im ADAC e.V. beim Sommerkonzert von André Rieu in Maastricht.

Am Freitag war eine Fahrt mit dem Zug nach Maastricht geplant. Hier angekommen begaben wir uns an den Schiffsanleger, um auf der Maas nach St. Pietersberg zu fahren. Hier befindet sich der Eingang zu einem riesigen Grottensystem, in das wir unter kundiger Führung eintraten. Entstanden ist dies durch den Abbau von Steinblöcken (Mergel) die bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts für den Hausbau benutzt wurden.Am Samstag war kein Programm vorgesehen und die Teilnehmer konnten die nähere Umgebung erkunden. Am Abend traf man sich dann in einer langen Reihe zum gemeinsamen Grillen.Sonntag war dann der Höhepunkt der Tour. Das Sommerkonzert mit André Rieu auf dem Maastrichter Vrijthof. Der Zentrale Platz in der Maastrichter Altstadt fasst ca. 10000 Personen, die gegen 21.00 Uhr gespannt dem Beginn des Konzertes entgegen schauten. Leider waren die Temperaturen nicht gerade sommerlich, wohl dem der sich entsprechend angezogen hatte. Aber im zweiten Teil des Programms, wurde dann allen mit den Stargästen des Abends „Village People“ richtig warm und der Bus auf der Rückfahrt war auch geheizt. Am Montag ging es dann in die kleine Stadt Valkenburg die auch ein Höhlensystem besitzt, das auf dem Abbau von Mergel basiert. Hier konnten viele gut erhaltene Wandmalereien bewundert werden. Im den Dezembermonaten finden in diesen Grotten ein Weihnachtsmarkt statt. Oberhalb der Grotten gibt es eine alte Burgruine, die wir auch mit einer Führung besichtigen konnten.Dienstag stand dann wieder Maastricht auf dem Programm, wo uns der Stadtführer abseits der bekannten Pfade, das alte Maastricht zeigte und erklärte. Im Anschluss konnte dann jeder individuell einen Schaufensterbummel machen oder in einer der vielen netten Kneipen die Seele baumeln lassen.Mit einem Abschiedsfrühstück am Mittwoch endete dann die Woche in den Niederlanden, aber der nächste Campingurlaub ist schon vorbereitet. Es geht nach Bruck/Großglocknerstraße, auf dem Sportcamp Woferlgut sind die Plätze für Mitte September reserviert. Eine Teilnahme ist noch möglich, Gäste sind auf unseren Touren jederzeit herzlich willkommen. Detaillierte Information unter www.cc-mittelweser.deRoland Grießbach