Der Caravan Club Mittel Weser e.V. im ADAC beendet die Saison in diesem Jahr im Harz.

Am Sonnabend war dann die Wanderung durch das Bodetal angesagt. Das Wetter war zwar kühl aber trocken und so startete die Gruppe mit dem Bus um von Thale nach Treseburg zu fahren. Von hier aus ging es dann immer an der Bode entlang durch das wild romantische Flusstal zurück nach Thale. Am Nachmittag waren alle wieder am Campingplatz angelangt und man konnte sich bei Kaffee und Kuchen von der Tour erholen. Für das Abendessen waren Plätze im Restaurant „Forelle“ reserviert. Der Name des Restaurants war Programm für die Speisekarte und so lies sich die Gruppe die fangfrischen Forellen gut schmecken.Am Sonntag trafen sich die Campingfreunde zu einem gemeinsamen Frühstück. Ein Geburtstag konnte auch noch gefeiert werden und dem Geburtstagsking wurde ein zünftiges Ständchen gesungen. Damit war das Wochenende beendet und gegen Mittag legte sich der Sturm auch wieder, so dass einer ruhigen Heimfahrt nichts mehr im Wege stand.Weitergehende Infos und das Programm der Campingfahrten in 2018 finden Sie aufwww.cc-mittelweser.de.Fotos D.Heidrich