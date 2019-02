"Dann komm mit durch Cadolsburg"

Fremde finden sich hier sehr schnell zurecht.Kehrt man in eines der Gastwirtschaften ein, die fast rund um-die-Uhr in Betrieb zu sein scheinen, sitzt man ganz schnell vor einer richtig leckeren Mahlzeiten.Meine Fotos geben natürlich lediglich einen kleinen EinBlick in dieses wunderschöne mittelalterliche Städtchen mit ihrer großartigen Gastfteundschaft wieder.Im großzügig angelegten Burggarten zieht zur Zeit auch der Frühling ein, leider blieb mir hier nur Zeit für recht wenige Fotos - ;) !Wer mehr über Cadolsburg erfahren möchte,Google hat 's ! ;)Am Besten allerdings wäre, man "schaut sich selber um " bei Gelegenheit - :) .