BSG Lehrte erntet Platzierung bei der Regionsmeisterschaft 2019

Bürgerschützen sind mit drei Titeln erfolgreich auf der Regionsmeisterschaft 2019



Am vergangenen Sonntag fanden in Bundesleistungszentrum Hannover die Juniorenmeisterschaften 2019 im Sportschießen statt. Die Bürgerschützen konnten dabei drei Meistertitel erringen.

In der Disziplin Luftgewehr-Freihand gewann bei den Herren Michael Fichtner und Uwe Kaddatz belegte den 2.Platz.

In der Disziplin Luftgewehr-Auflage gewann bei den Herrn Uwe Kaddatz und Hendrik Borm belegte hier den 3.Platz. Die BSG-Mannschaft mit Hans-Jürgen Münzer, Werner Lubetzky und Uwe Kaddatz wurde zu dem Vize-Regressionstest.

In der Senioren-Einzelwertung wurde Hans-Jürgen Münzer Vize-Regressionstest.

Durch Ingo Lokotsch konnte bei den Herren in der Disziplin Luftpistole ebenfalls der

Titel Regressionstest gesichert werden.

Insgesamt rundete diese Meisterschaft das sehr erfolgreiche Jahr für die Sportschützen der BSG-Lehrte ab.

