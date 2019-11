BSG Lehrte Er und Sie Schießen 2019

Ehepaar Finkhausen gewinnt das Er & Sie Schießen 2019

Im November findet immer wieder das beliebte Er + Sie Schießen statt. In diesem Jahr nahmen 15 Paare an diesem Wettbewerb teil, bei dem es darauf ankommt, dass jeder Teilnehmer eine gute Zehn schießt, denn nur der beste Teiler eines jeden Schützen wird gezählt. Vor der Bekanntgabe der Preisträger konnten sich alle Teilnehmer erst einmal stärken. Der Wirt vom „Visier“ Sebastian Schulze hatte mit seinem Team ein sehr gutes und schmackhaftes Buffet mit Rehrücken, Gänsebrust und –keule sowie Lachs und diversen Vorspeisen zubereitet.Es war wie immer eine gemütliche familiäre Runde. Die Spannung war wieder groß, als der erste Schriftführer Hans-Jürgen Münzer die Ergebnisse bekannt gab. Valentina und Jürgen Münzer konnten Ihren Vorjahrestitel nicht verteidigen und erhielten hierfür einen Ablösepokal.Es siegten in diesem Jahr:1. Hella und Wilhelm Finkhausen mit 17,7 Teiler2. Brigitte Garske und Hermann Wellenkötter mit 66,2 Teiler3. Monika und Karl Lieke mit 71,0 TeilerDie besten Einzelteiler schossen Hella Finkhausen (2,2 Teiler) und Werner Lubetzky (8,2 Teiler). Jürgen und Valentina Münzer hatten die Preise mit vielem Nützlichen liebevoll ausgesucht, und auch das Ehepaar Rohde hatte eine Sachspende zur Verfügung gestellt. Jedes Paar durfte sich in der Reihenfolge der Schießergebnisse ein Präsent aussuchen. Die Tagesbesten und die Kuchenbäcker der anschließenden Kaffeetafel erhielten, von Schützenschwester Emmi Oschetzki gespendete, hübsch dekorierte Marmeladengläser. Dazu gab es die Siegerrunde von allen Erstplatzierten für die man sich mit einem 3-fachen Horrido bedankte.Schließlich klang ein wunderschöner Tag aus. Mit den besten Wünschen zu den Weihnachts- und Neujahrsfeiern sagten wir "Auf Wiedersehen" im nächsten Jahr. Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen!