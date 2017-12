BSG Lehrte Er + Sie Schießen

Im November fand bei den Lehrter Bürgerschützen wieder einmal das beliebte Er + Sie Schießen statt. In diesem Jahr hatten sich achtzehn Paare für diese Veranstaltung angemeldet. Vor der Bekanntgabe der Preisträger servierte das Restaurant Visier einen leckeren Rinderbraten mit Klößen, Rotkohl und diversen Beilagen. Vielen Dank für die gute Bewirtung!Es war wie immer eine gemütliche familiäre Runde. Die Spannung war wieder groß als der 1.Schriftführer Hans-Jürgen Münzer die Ergebnisse vortrug. Petra und Jörg Lünsmann konnten Ihren Vorjahrestitel leider nicht verteidigen, aber ein neues teilneh-mendes Paar konnte auf sich aufmerksam machen. Erstmalig nahm die amtierende Stadtkönigin Gabriele Bode mit ihrem Ehemann Jürgen an dem Schießen teil und belegte gleich den zweiten Platz!Es siegten in diesem Jahr:Die besten Einzelteiler schossen Gabriele Bode (13,4) und Hans-Jürgen Münzer. (15,8). Hans-Jürgen und Valentina Münzer hatten die Preise mit vielem Nützlichen liebevoll ausgesucht. Jedes Paar durfte sich in der Reihenfolge der Schießergebnisse ein Präsent aussuchen. Die Tagesbesten und die Kuchenbäcker der anschließenden Kaffeetafel erhielten auch eine kleine Aufmerksamkeit. Dazu gab es die Siegerrunde vom Ehepaar Münzer für die sich mit einem 3-fachen Horrido bedankt wurde.Schließlich klang ein wunderschöner Tag aus.