Allein – Ostern fotografieren

Nach wie vor verzichten die Mitglieder der Donnerstagsrunde sich gemeinsam einem Thema zu nähern um dieses in Bildern zu wandeln. Was und bleibt und Freude bereitet, sind die Themen der Heimarbeit. Da das Osterfest näher rückt bietet sich an, einmal zu schauen was sich so alles in der Kiste der Osterdekorationen befindet.Da die Wetterapp Sonnenschein ankündigt, verbinde ich Beides: einmal als Tabletop-Fotografie und einmal im Freien. Die grüne Lunge, Eilenriede bietet sich geradezu an, hier die Hasen, Enten ins rechte Licht zu rücken. Interessant auch, die Gespräche – immer auf Aufstand – mit den anderen Spaziergängern, die so manche Episode von „damals“ erzählen. Alles in allen: ein sonniger Spaziergang, um so die Eilenriede näher zu erkunden.