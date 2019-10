Abcampen, der Caravan Club Mittel Weser e.V. im ADAC schließt die Campingsaison in Lüneburg.Campingplatz Rote Schleuse

Am Sonnabend ging es dann erstmal nach Scharnebeck zum Schiffshebewerk. Mit Hilfe eines sachkundigen Führers konnten wir uns das beindruckende Bauwerk ansehen und einige Schleusungen mitverfolgen. Zurück auf dem Campingplatz war erstmal Freizeit angesagt, die von vielen für ein Spaziergang an der herbstlichen Ilmenau genutzt wurde.Am späten Nachmittag wurde die Tour dann im Lüneburger Stadtzentrum mit einem Stadtrundgang fortgesetzt. Sachkundig geführt von einer 400-jährigen Dame, die aber trotz Ihres hohen Alters noch sehr gut erhalten war. Zum Abschluss des Abends fanden sich die Camper in der Gaststätte Krone zu einem deftigen Abendessen zusammen, bei dem es rund um die Kartoffel ging.Am Sonntag trafen sich die Campingfreunde zu einem gemeinsamen Frühstück. Damit war der offizielle Teil der Campingtour beendet. Die Sonne schien auch wieder, so dass einer ruhigen Heimfahrt nichts mehr im Wege stand.Weitergehende Infos und das Programm der Campingfahrten im Jahr 2020 finden Sie aufwww.cc-mittelweser.de