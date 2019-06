Vegan-Buddy Infostand beim Krämermarkt - ARIWA Vogelsberg

ARIWA - Vogelsberg nimmt mit dem Vegan-Buddy Infostand zu Tierrechten, Tierschutz und veganem Leben am Krämermarkt innerhalb des Prämienmarktes in Lauterbach teil.Wer das Leid der Tiere mindern will, muss es für die Menschen sichtbar machen. Mit sorgfältigen Recherchen, sachlicher Information und innovativen Aktionen engagiert sich ARIWA e.V. gegen Verschleierung und Verdrängung - und für die Anerkennung von Tierrechten. Zur Aufklärung der Öffentlichkeit und praktischer Hilfe für Tiere in Not ist ARIWA e.V. bundesweit mittels vieler Ortsgruppen aktiv.Über 350 Markthändler*innen kommen am Mittwoch, den 19.Juni zwischen 8.00 und 18.00 Uhr zum Krämermarkt nach Lauterbach. Am Mittwoch finden außerdem Tierschauen statt bei denen Preise vergeben und auf denen Rinder, Schafe, Pferde und viele Vogelarten ausgestellt und vorgeführt werden.Kontakt: vogelsberg@ariwa.orgMehr Infos zu ARIWA - VogelsbergVegane Rezeptideen hier: