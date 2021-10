Spendenaktion:

Simone Sobiranski (links) von Natural Vitality startete in Laupheim eine Verkaufsaktion.Sie konnte verschiedene Gewerbetreibenden der Stadt Laupheim und Umgebung gewinnen ein Aloe Vera Produkt- Aloe Vera Gelly- anzubieten. Von deren Kauf dann 5โ‚ฌ an den Ulmer Herzkinder e.V. gespendet wurden.Dabei summierten sich 565,-โ‚ฌ.HERZLICHEN DANK an alle Unterstรผtzer und Kรคufer