Wagemutige Recken auf Burg Katzenstein ausgebildet

Leider ahmen im Landkreis Dillingen bei mittelalterlichen Festen nicht nur den Namen "Knappenschule", sondern auch die Art der Ausbildung nach. Ungeschriebene Gesetze werden grundsätzlich von Veranstaltern eingehalten.Es gäbe genug Ideen, es anderst umzusetzen. Auch am 1. Ritterturnier mit den gestandenen Kaskateuren - an allen sechs Aufführungen - nahm die Gruppe "lilii equites armati" mit ihren edlen Hofdamen und Knappen als Nebendarsteller teil.Mit großer Freude und als nicht mehr wegzudenkender Bestandteil am großen Mittelaltermarkt zu Burg Katzenstein sind die Lilienritter mit ihrer einzigartigen Knappenschule für die nächsten Jahre gebucht.