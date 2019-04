Ritteressen im Rittersaal zu Lauingen

Beim Ritteressen mit köstlichen, schmackhaften Speisen, wurden die stolzen Recken und edlen Maiden vom Minnesänger Hubert und seiner Tochter Bernadette aus Eppisburg musikalisch unterhalten.Doch zuvor eröffnete der Lilienritter Reniar mit einer Festordnung und anschließender Handwaschung das Rittermahl.Verse wie: ´Für Euch die Zeit drehn zurück wir heut,und spaßen und gaukeln,auf das Euch die Stunde bei uns net reut`oder ´Das Süpplein man schlürfte aus dem Schüsslein heraus,denn das Dicke man holte mit den Fingern herauswaren Inhalt jener Festordnung.Zum Abschluss verlaß der Lilienritter einen Trinkspruch:´Ein All Voll auf das deftige Leben,denn das hat`s immer schon gegeben,hier an dieser schönen Stätt.Denn wie schon seit vielen Jahrenfeiern Ritter hier und Narrenund ein jeder Gruß und Kleinstimmt in Festtagsfreude ein.Nun gehabt Euch wohl !"Auf die Gesundheit - All Voll -"Einen unvergesslichen Abend verlebte die Gruppe in fröhlicher, geselliger Runde und ein jeder trug mit Speisen und Getränke zum Wohlfühlen in dieser Stätte bei.