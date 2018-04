Hochklassiges Boulevardtheater im Stadel in Lauingen

Das Stadeltheater Lauingen bietet Ihnen dieses Jahr eine wortgewandte Komödie über die Halbwertszeit von Freundschaften mit einem furiosen Schauspieler-Trio: Leonhard Menz, Alwin Schweizer, Otto Killensberger: „Kunst“ von Yasmina Reza

Marc ist entsetzt: Sein Freund Serge hat sich ein Bild gekauft. Ein Ölgemälde von etwa ein Meter sechzig auf ein Meter zwanzig, ganz in Weiß. Der Untergrund ist weiß, und wenn man die Augen zusammenkneift, kann man feine weiße Querstreifen erkennen. Für 200.000 Francs. Geradezu ein Schnäppchen! Serge liebt das Bild. Natürlich erwartet er nicht, dass alle Welt es liebt, aber zumindest von seinem Freund Marc hatte er das erwartet. Marc ist verunsichert. Er zweifelt am Verstand seines Freundes. Und sucht als Verbündeten den gemeinsamen Freund Yvan. Doch Yvan findet, dass Serge mit seinem Geld machen kann, was er will.

Es geht in „Kunst“ nicht um Kunst. Es geht um eine Welt, eine Welt aus Freundschaft, Liebe und Vertrauen, die durch ein weißes Kunstwerk ins Chaos stürzt, - inklusive einer Schlägerei, Weinkrämpfen, Wutausbrüchen („Für diese Scheiße hast du 100000 bezahlt?“), gegenseitigem Ehefrauenschlechtmachen („Du sprichst nur deshalb von Paula, einer Frau, die mein Leben teilt, in diesen unerträglichen Worten, weil du die Art, wie sie den Zigarettenrauch verscheucht, missbilligst?“) und einem womöglich geplatzten Trommelfell.

Aufführungen

April: 14./15./28./29.

Mai: 1. (15 Uhr)/4./5.

Freitags und samstags jeweils um 19.30Uhr, sonntags um 18 Uhr



Kartenvorverkauf

Preis: 14 Euro, im Vorverkauf 12 Euro

Online: www.stadeltheater.de, telefonisch 09072/920528

