"Gerüchte, Gerüchte" im Stadeltheater Lauingen

Das Lauinger Ensemble um den Münchener Regisseur Andreas Haun bringt diese Saison die Schicki-Micki-Komödie mit fast tödlichem Ausgang von Neil Simon auf die Bühne

Premiere: Freitag, 6.Oktober 2017 um 19.30 Uhr im Stadeltheater

InhaltDas Bürgermeisterpaar Myra und Charlie Brooks hat Freunde zu seinem 10. Hochzeitstag eingeladen, nacheinander treffen die Gäste ein. Doch weder Myra noch Charlie können sie begrüßen: Myra ist spurlos verschwunden, Charlie hat sich selbst angeschossen. Anfangs bemühen sich die Freunde, das mysteriöse Verschwinden der Gastgeberin sowie den vermeintlichen Selbstmordversuch des Gastgebers voreinander zu vertuschen, um ihren Ruf zu wahren.Dabei verstricken sie sich immer mehr in Lügen, auf eine Katastrophe folgt die nächste………..Es spielen: Helmut Weiß, Moni Bandow, Andy Straub, Jessi Dürk, Andreas Salzmann, Moni Dürk, Gerry Feller, Gerhard Winkler, Alwin Schweizer, Jörg Simon, Gerlinde Scheit-MayerWeitere AufführungenOktober: Sa, 7.10., 19.30Uhr; So, 15.10., 18Uhr; Sa, 21.10, 19.30Uhr; So., 22.10., 18 Uhr; So 29.10. 16Uhr – NachmittagsvorstellungNovember: Sa, 4.11., 19.30Uhr; So, 5.11., 18Uhr; Sa, 11.11, 19.30Uhr; So, 12.11, ,18Uhr; Sa, 18.11., 19.30Uhr; Sa, 25.11; 19.30Uhr; So, 26.11., 16 Uhr - NachmittagsvorstellungKartenvorverkaufPreis: 13 Euro, im Vorverkauf 12 EuroOnline: www.stadeltheater.de, telefonisch 09072/920528Spielwaren Eismann, Lauingen, 09072/3636Bücher Brenner, Dillingen, 09071/8090Spedition Bezikofer Dillingen, 09071/9049Buchhandlung Gerblinger, WertingenWir freuen uns auf Sie!Die Vorstandschaft des Stadeltheaters Lauingen