"A Swinging Christmas" mit der All Swing Big Band

9. Dezember um 19.30 Uhr im Stadeltheater Lauingen

Ein Schlitten voller Swing-Klassiker und Ausschnitte aus dem wundervollen weihnachtlichen Ballettklassiker „Der Nussknacker“ von Peter Tschaikowsky entführen Sie in ein märchenhaftes „Winter-Wonderland“.

Lassen Sie sich von den Gentlemen der All Swing Big Band, unter der Leitung von Harald Bschorr, mitreißen und verzaubern, wenn Sie Ihnen ein Glenn Miller Yuletide Medley, Christmas Songs von Irving Berlin, Michael Bublé, Duke Ellington und Ella Fitzgerald und weitere bekannte Jazz Klassiker aus den Musicals „Cabaret“ und „Anything Goes“ präsentieren. Solistische Glanzpunkte werden in diesem Konzert Harald Bschorr, Posaune, sowie Roland Fladerer und Stefan Wiedemann, Trompete und ein Überraschungsgast setzen. Feliz Navidad!

Kartenvorverkauf (14 €, Erm. 9 €) unter www.stadeltheater.de, Tel.: 09072-920528, Buchhandlung Gerblinger Wertingen, Spielwaren Eismann, Lgn; Bücher Brenner sowie Spedition Bezikofer, Dlg