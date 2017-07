Freie Termine im Ferienhaus des TV Lauingen

Ferienhaus des TV Lauingen. Unter der Woche sind noch mehrere Termine frei.04.08. -06.08.1720.10. -22.10.1703.11 -05.11.1710.11. -12.11.17sowie Termine unter der Woche, auch in den Sommerferien.Dann erst wieder im Dezember!Buchungen sind auch für Nicht- TVL Mitglieder möglich!Weitere Infos unter:www.tvl.deDas Vereinsheim liegt in Köglen Hausnummer 12. Köglen ist ein Ortsteil von Elbigenalp. Elbigenalp wiederum liegt ca. 35 km von Reutte entfernt im Lechtal. Fahrtzeit von Lauingen sind ca 2 ½ Stunden.Im Vereinsheim stehen 20 Betten in 5 Schlafräumen, Waschräume für Herren und Damen incl. Duschen, Küche mit Geschirrspüler, Grundofenheizung, ein Aufenthaltsraum sowie eine Wohndiele im 1. Stock zur Verfügung. Die Anfahrt bis zum Haus möglich, Skibus nach Warth 20 m vom Haus, alle Schlafzimmer beheizt usw.