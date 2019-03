Infoabend - Heilerausbildung - Selbsterfahrungsjahr

Laugna : Energieoase |

An diesem Abend haben Sie die Möglichkeit sich über die Heilerausbildung bzw. das Selbsterfahrungsjahr zu informieren. Sie bekommen einen Einblick in meine Arbeit und meinen Weg zur geistigen Heilerin. Über zahlreireichen Besuch freue ich mich.

Mehr Infos finden Sie auf meiner Homepage: www.leben-im-mittelpunkt.de. Der Vortrag ist kostenlos.



Die Ausbildung selbst, beginnt am 04.05.2019 in Laugna und dauert ein Jahr. Sie findet immer an einem Samstag im Monat von 10 - 18 Uhr statt. Sie ist gedacht für Menschen, die mehr über energetische Prozesse, Krankheiten und den Körper verstehen möchten und Techniken lernen möchten, um sich und anderen besser helfen zu können.