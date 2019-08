Laucha an der Unstrut

Am 11.08.2019 haben wir unser kleines Museum in der alten Tischlerei Wölbling für alle Interessierten geöffnet.

Von 13 Uhr bis 18 Uhr kann man sich die alte Tischlerei von 1892 mit Maschinen von 1927 ansehen. Es finden auch Führungen statt.

Der Hobel steht dieses Mal im Mittelpunkt, aber auch andere Dinge sind zu erkunden.

Wir freuen uns über jeden Besucher.





