Unstrutbahn-Museum in Laucha geöffnet

Ganz besonders im Dezember ist das Unstrutbahn-Museum im Lauchaer Rathaus ein Besuchermagnet. Viele ältere Bürger freuen sich über die alten gesammelten Sachen zur Unstrutbahn und viele Kinder erfreuen sich über die ausgestellte Modelleisenbahn in der Weihnachtszeit.



Auf über 100 Quadratmetern führt Sie Günther Göbel, der Leiter des Unstrutbahn-Museums der IG Unstrutbahn e. V., durch diese Schätze.



Zum Lauchaer Weihnachtsmarkt, am 10.12.2017, hat das Unstrutbahn-Museum zusätzlich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Darüber hinaus sind Besichtigungen und Führungen zu jeder weiteren Zeit nach Voranmeldung möglich. Bitte wenden Sie sich dazu an folgende Telefonnummer 034462-69939.