Schlossfest in Laubach

Wie in jedem Jahr findet am 3. Sonntag im September das Laubacher Schlossfest statt, das der Förderverein Diakoniezentrum Laubacher Stift e.V. veranstaltet.

Der Reinerlös des gesamten Festes kommt den Einrichtungen des Oberhessischen Diakoniezentrums Johann-Friedrich-Stift (Kindergärten, Altenheim, Mehrgenerationenhaus, Essen auf Rädern, ambulanten Dienste) zugute.

Viele Einzelpersonen, Vereine und Gruppen aus Laubach stellen sich an diesem Tag für den guten Zweck zur Verfügung.

Das Fest beginnt um 11.00 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst unter Mitwirkung des Posaunenchors im Schlosshof des Grafen zu Solms-Laubach.

Neben vielfältigen kulinarischen Angeboten und einer großen Kuchenauswahl sorgt das abwechslungsreiche Bühnenprogramm für unterhaltsame Stunden.

Es treten heimische Musik-, Gesangs- und Tanzgruppen auf, u. a. die Schulchöre der Theodor-Heuss und der Friedrich-Magnus-Gesamtschule. Für Kinder stehen eine Hüpfburg und weitere Aktionen auf dem Programm.

Ebenfalls sind ein großer Flohmarkt und ein Angebot von antiquarischen Büchern vorhanden.

Der Eintritt ist frei!



Der Förderverein Diakoniezentrum Laubacher Stift e.V. dankt allen, die das Schlossfest unterstützen und zum Gelingen beitragen.