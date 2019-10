Langweid am Lech

Schützenverein Edelweiß Stettenhofen

Am Freitag, den 15. November 2019 ab 16:30 Uhr veranstaltet der Schützenverein Edelweiß Stettenhofen ein Schnupperschießen im Vereinsheim in Stettenhofen-Foret (Am Sportplatz 3).



Alle ab 10 Jahren können daran teilnehmen. Beim Schnupperschießen werden die verschiedenen Disziplinen des Schießsports näher kennengelernt. Unter anderem wird mit einem Luftgewehr und der Luftpistole geschoßen. Sowie der neuen Disziplin, dem Blasrohrschießen.



Gerne bringen Sie auch Freunde, Verwandte und Bekannte mit!