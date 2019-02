Langweid am Lech

Die Edelweiß-Schützen laden am Palmsonntag, 14. April 2019, ab 14 Uhrzum Ostereierschießen im Schützenheim (Am Sportplatz 3 in Stettenhofen-Foret) recht herzlich ein!





Nach dem Motto „Jeder kann gewinnen“ freuen wir uns, Sie liebe Mitglieder, Freunde, Gönner und vor allem die Bevölkerung aus nah und fern bei uns begrüßen zu können.



Teilnehmen kann jeder ab 10 Jahren!



Als Dopingmittel werden Kaffee und Kuchen angeboten!

Die Treffer auf Glücksscheiben werden mit vielen bunten Eiern belohnt.



Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr freuen!

Mit freundlichen Schützengrüßen

Die Vorstandschaft des Schützenverein „Edelweiß“ Stettenhofen