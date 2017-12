Neue Twintaekwondo Schule in Langweid

Unser Center soll für Sie und Ihre Kinder ein Ort sein an dem Sie für einige Stunden Ihren Alltag vergessen und sich ganz auf Ihren Körper und Geist konzentrieren können.Außerdem versuchen wir auch schon den jüngsten Schülern unsere Werte wie Disziplin,Höflichkeit, Respekt,Mut, Aufmerksamkeit,Konzentration und Durchsetzungsvermögen zu vermitteln um sie für den Alltag stärker zu machen.Wir sind an drei Tagen in der Woche für Sie da.Sie können, unabhängig von Alter und körperlicher Verfassung, jederzeit an einem KOSTENLOSEN PROBETRAINING teilnehmen.Besucher sind herzlich willkommen!Ihre Familie Seber