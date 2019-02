Erfolgreiche Gaumeisterschaft für Stettenhofen

Sehr erfreulich waren wieder die Ergebnisse im Schüler-/Jugendbereich. Hier zeigte sich wieder einmal, dass sich gute Jugendarbeit auszahlt. Mit vorderen Platzierungen und den starken 1. Plätzen von Niko Schwab und Inaara Schumann konnte der Großteil unserer Nachwuchsschützen das Ticket zur Bezirksmeisterschaft lösen.Auch bei den Erwachsenen war in diesem Jahr eine Schützin erfolgreich. Mit einer überragenden Leistung von 390 Ringen im Luftgewehr sicherte sich Kathrin Seemüller erneut den 1. Platz und bleibt auch 2019 Gaumeisterin der Damenklasse.Neben den Einzelwertungen konnte sowohl in der Schüler- wie auch in der Jugendklasse der erste Platz in der Mannschaftswertung erreicht werden.Für die Bezirksmeisterschaft wünschen wir allen Schützinnen und Schützen wieder Gut Schuss!Ergebnisse:Schüler männlich2. Timo Theiss 173 RingeSchüler weiblich1. Inaara Schumann 172 Ringe4. Sophie Bajer 159 Ringe6. Leonie Menzel 148 Ringe9. Lena Bajer 133 Ringe10. Lucia Reinschüssel 100 Ringe11. Hermine Rutt 86 RingeJugend männlich1. Niko Schwab 347 Ringe7. Luca Kindler 321 RingeJugend weiblich2. Julia Kieke 357 RingeJunioren II A weiblich5. Aylin Wörle 353 RingeHerren I13. Martin Seemüller 369 RingeHerren II4. Werner Spiegel 372 Ringe8. Andreas Kieke 367 RingeDamen I1. Kathrin Seemüller 390 Ringe6. Susanne Seemüller 378 RingeMannschaften Gaumeisterschaft Schüler1. Platz 504 Ringe (Timo Theiss, Sophie Bajer, Inaara Schumann)2. Platz 381 Ringe (Lena Bajer, Leonie Menzel, Lucia Reinschüssel)Mannschaften Gaumeisterschaft Jugend1. Platz 1025 Ringe (Julia Kieke, Niko Schwab, Luca Kindler)Mannschaften Gaumeisterschaft Herren2. Platz 1108 Ringe (Werner Spiegel, Martin Seemüller, Andreas Kieke)