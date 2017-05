Radtour zum Flussregenpfeifer am Lech

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg e.V. veranstaltet in Kooperation mit Lebensraum Lechtal e.V. eine Radtour am Lech zwischen Gersthofen und Meitingen. Die dortigen Kiesbänke sind nicht nur bei Erholungssuchenden beliebt, sondern stellen auch das Brutgebiet des störungsempfindlichen Flussregenpfeifers dar. Von dem Lechtal-Gebietsbetreuer Stephan Günther erfahren wir mehr über diese gefährdete Rote-Liste-Art und ihren bedrohten Lebensraum.Die kostenlose Veranstaltung ist für Erwachsene gedacht. Bitte Fahrrad und falls vorhanden Fernglas mitbringen. Treffpunkt ist in Langweid am Parkplatz der Wasserwacht (an der Lechbrücke Richtung Todtenweis). Anmeldung bitte spätestens bisper E-Mail: lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch: 0821/3102-2852. Weitere Veranstaltungshinweise sind hier zu finden: www.lpv-landkreis-augsburg.de