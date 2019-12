Sammlung von Sachspenden für Hilfe ConKret e. V. in Langweid am Lech

Helfen Sie Notleidenden in Langweid und der ganzen Welt - mit Ihrer Sach- und Geldspende



alle Möbel, die transportabel sind

Spielzeug

Kleidung

Computer, Fernseher, Haushaltselektronik

Im Grunde nehmen wir alles, was Menschen im Alltag gebrauchen können.

Wir benötigen auch Geldspenden

Diese Dinge können Sie uns spenden:Dabei ist uns eines wichtig: Die Gegenstände können in einem gebrauchten, sollten jedoch insein, damit Notleidenden damit geholfen wird. Bitte also keine defekten Sachen bringen, dafür gibt den Wertstoffhof, Kleidung und Textilien bitte gewaschen; im Zweifel bitte kurz fragen.Sie helfen uns auch, wenn die Gegenstände schon für einen Transport verpackt sind, Spielzeug bspw. in einem Karton, Kleidung gern auch in Säcken. Unser Tipp: Bananenkartons sind wirklich praktisch, im Supermarkt bekommt man sie auf Anfrage recht leicht.Sammeltermin ist der 1. Samstag im Monat von 10:00 bis 13:00 Uhr in der Meitinger Straße 2a in Langweid. Fällt der Samstag auf einen Feiertag, verschiebt sich der Sammeltermin um eine Woche.Die benötigen wir vor allem für die Bezahlung der LKW-Transporte unserer Hilfsgüter. Ein Transport nach Polen mit einem 40-Tonner-LKW kostet beispielsweise 1.400,- Euro. Kurz gesagt: Bei uns ist kein Geld zu holen und wir sind für jeden Euro dankbar. Denn wenn viele kleine Leute viele kleine Sachen machen, dann kann man gemeinsam viel bewegen. Unser Spendenkonto: DE88 7206 2152 0003 5353 55.