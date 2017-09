Mode von anno Dazumal in der Tagespflege Langweid

Viele Gäste folgten an einem schönen, warmen Herbsttag im September der Einladung der Tagespflege Langweid vom Pflegeteam Nord zu einem ganz besonderen Nachmittag. Denn diesmal drehte sich alles um die Mode aus den 50er bis 70er Jahren.

Nach einer Begrüßung durch Christine Huhsmann, Leiterin der Tagespflege, gab es Kaffee und Kuchen, bevor das Tanzlehrer-Ehepaar Anja und Roland Bandorf alias Bandorf & Bandorf die Tagesgäste sowie deren Angehörige und Bekannte mit viel Rhythmus in Bewegung brachte.Das Highlight jedoch war die Modenschau mit einzelnen Glanzstücken aus den 50er bis 70er Jahren. Dabei haben sogar einige Gäste selbst zu topmodischen Stücken aus eigenem Fundus gegriffen und diese auf den Laufsteg gebracht.Neben Trachtenmode wie der bereits 50 Jahre alte, aber immer noch sehr gut erhaltene lederne Trachtenanzug von Herrn Müller, konnten verschiedene Hüte, Halsketten, Taschentücher mit Häkelkante und sogar ein Paar Hochzeitsschuhe, die das stolze Alter von 60 Jahren hatten, bestaunt werden.Auch Haarmode mit geblümter Trockenhaube, Lockenwicklern und Haarklammern wurden präsentiert. Frau Hainke aus Batzenhofen bewunderte jedoch vor allem das selbstgestrickte türkisfarbene Kleid von Maria: „Sie strickte es mit Nadelstärke 2 in weniger als einem halben Jahr. Sie beeilte sich mit dem Fertigstellen, da sie es unbedingt am Heilig Abend tragen wollte. Und sie schaffte es!“ So wurden rund um die Glanzstücke viele schöne Erinnerungen wach, lustige Geschichten erzählt und viel gelacht.Es wurden auch verschiedene Krawatten mitgebracht, die nach mehreren Versuchen dank einer Anleitung doch noch gebunden werden konnten.„Das wichtigste an diesem Nachmittag aber war das Plaudern mit den Tischnachbarn“, freut sich Christine Huhsmann, die immer noch den Duft von Original Tosca Parfum, das neben einer Flasche Echt-Kölnisch-Wasser 4711 die Runde machte, in der Nase hat.