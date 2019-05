Den Abend im Lechauwald erleben

Parkplatz an der Wasserreserve , Rehlinger Str. , 86462 Langweid am Lech DE

Langweid am Lech : Parkplatz an der Wasserreserve |

Erleben Sie den urigen Lechauwald und seine Bewohner mit dem Förster des Walderlebniszentrums Oberschönenfeld. Auwälder sind einer der artenreichsten Lebensräume überhaupt. Was macht sie so besonders? Warum sind sie in ihrem Bestand bedroht? Wie geht es denn dem Auwald am Lech? Begeben wir uns gemeinsam auf Entdeckungsreise…

Kostenfreie Veranstaltung für Erwachsene und Familien, Leitung: Pentti Buchwald

Anmeldung: Bis spätestens 22.05.; lpv@lra-a.bayern.de oder unter 0821/3102-2852